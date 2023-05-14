CHP verileri: Kılıçdaroğlu farkı daha da açtı

CHP’ye ulaşan ıslak imzalı tutanaklara göre ilk 51 bin 937 sandıkta millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışı önde götürüyor. Verilere göre iki aday da yüzde 50’yi geçebilmiş değil.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Oy sayma işlemleri sürüyor. CHP’nin topladığı ıslak imzalı tutanaklara göre Kılıçdaroğlu, açılan 51 bin 937 sandıkta 185 bin oy farkla önde. Açılan sandık sayısı 42 binken fark 108 bindi.

Toplam sandık sayısıysa 192 bin.

Oy oranları şu şekilde:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,81

Erdoğan: Yüzde 46,4

Sinan Oğan yüzde 5,33

Muharrem İnce: Yüzde 0,46

Verile göre iki aday da yüzde 50’yi aşmış değil.