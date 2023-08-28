Mithat Fabian Sözmen: Erkekler futbolun bir ‘erkek ayini’ olarak kalması için her şeyi yapıyorlar

İspanya milli takımı, bu isyanın taze izleri ve Alexia Putellas’ın sakatlığı nedeniyle buruk geldiği turnuvada, Japonya hezimetine rağmen hızla toparlandı. Hollanda’yı, İsveç’i ve finalde İngiltere’yi mağlup etti. Tarihinin ilk Dünya Kupası’nı kazandı. Normalde 40 gün 40 gece kutlanacak hadise, kupa seremonisinde hadsiz federasyon başkanı Rubiales’in Jenni Hermoso’yu dudağından öpmesiyle bir krize dönüştü. Futbolcular kariyerlerinin en mutlu anının tadını çıkaracakken “erkek ayini”nin uzantısı bir saldırıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. Üstelik ilk başta özür dileyen Rubiales, iş ciddiye binince Hermoso’yu suçlamaya başladı.

“İlk hamle Hermoso’dan gelmiş”, “bu kadar heyecanlıyken böyle şeyler olabilirmiş”, “dava bile açacakmış” paşam! Kadın sporcular ne zaman “eşit ücret” için mücadeleye girişse, medyada “erkek sporunun ürettiği değerle bu bir mi” diye analizler başlar. Şartlar bir mi ki üretilen değer aynı olsun! Siz hiç Dünya Kupası kazandıktan sonra yöneticisinin taciziyle mücadele etmek zorunda kalan erkek futbolcu duydunuz mu? 2023’te erkekler artık kadınların futbola katılımını engelleyemiyor ama futbolun bir “erkek ayini” olarak kalması için her şeyi yapıyorlar. İspanya milli takımının son 10 yılda yaşadıkları bunu kanıtlıyor ama eğer futbolcular tacizci teknik direktörden sonra federasyon başkanını da kovmayı başarırsa bu maskesiz ayinde köşebaşlarını kapatanlara sert bir tokat olacak.

Mithat Fabian Sözmen’in yazısı