Mısır’da kilisede yangın: En az 41 kişi yaşamını yitirdi

Başkent Kahire’nin batısında bulunan Giza vilayetindeki El-Munira Kilisesi’ndeki yangında 41 kişi yaşamını yitirdi.

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AA’nın Mısır Kıpti Kilisesi’nin açıklamasından aktardığına göre Kahire’nin batısındaki bir kilisede jeneratör patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında 41 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA ise Giza’daki bir kilisede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu duyurdu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Kilisenin çevresini güvenlik kordonuyla kapatan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar olay yerine 30 ambulansın sevk edildiğini belirtti. 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktaran Abdulgaffar, Giza ve Kahire’deki hastanelerde hazırlık durumunun yükseltildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den talimat

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise yazılı açıklamasında kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini belirtti.