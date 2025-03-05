Mısır, Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolarlık 'Arap planı' hazırladı

Mısır, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için ‘Arap planı’ hazırladı. Operasyonun maliyetinin beş yıla yayılarak 53 milyar dolar (1 trilyon 931 milyar lira) olacağı öngörüldü.

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Mısır, ‘Gazze’nin Erken İyileştirilmesi, Yeniden İnşası ve Kalkınması’ başlıklı 91 sayfalık bir plan hazırladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze’nin yeniden inşasına ilişkin planın Arap Birliği zirvesinde kabul edildiğini açıkladı.

Rapora göre İsrail’in Gazze’ye saldırılarında toplam maddi hasar 29,9 milyar doları buldu. En fazla etkilenen sektör 15,8 milyar dolarlık maliyetle konut sektörü oldu ve toplam hasarın yüzde 53’ünü oluşturdu.

Tahminlere göre 30 bin konut binasının hasar gördü. 272 bin daire tamamen yıkıldı, 58 bin 500 dairedeyse kısmen hasarlı.

Sağlık sektöründeyse hasar 1,3 milyar dolar, zararsa 6,3 milyar dolar oldu. Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin yüzde 50’si (18 hastane) tamamen hizmet dışı kaldı, 17 hastane de kısmen faaliyet gösterdiği için sağlık ihtiyacı karşılanamıyor.

Eğitimdeki kayıp 3,2 milyar dolar olurken ticaret ve sanayideyse 2,2 milyar dolar.

İyileşme ve yeniden inşa

Plana göre Gazze’nin yeniden inşası için toplam ihtiyaç 53 milyar dolar. Bunun 3 milyar dolarının ‘erken iyileşme’ için altı ayda kullanılması öngörülüyor.

İyileşme ihtiyaçlarında en büyük payı 15,2 milyar dolarlık toplam değerle konut sektörü aldı. Bunu her biri 6,9 milyar dolarla toparlanmaya ihtiyaç duyan sağlık, ticaret ve sanayi sektörü, 2,45 milyar dolarla yol ve 1,5 milyar dolarla elektrik sektörü takip ediyor.

Enkazın kaldırılması, patlamamış mühimmatın sökülmesi, geri dönüşüm ve dönüştürme süreci olmak üzere dört aşamadan oluşan süreç içinse 1,25 milyar dolara ihtiyaç var.

Planın siyasi bağlamı

Planda iki devletli çözüm anlayışı korunurken yeniden inşanın Filistinlilerin hakları ve onuruna dayandığı belirtildi.

Filistinlilerin Gazze’den çıkarılmasına ilişkin her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Gazze Şeridi’nin ve topraklarına sıkı sıkıya bağlı Filistin halkının maruz kaldığı bu feci kriz karşısında, onların bu topraklarda kalma isteği ve hakkının dikkate alınmamasının mantıksız olduğunu belirtildi.

Plana göre Gazze Şeridi’nde Filistin hükümeti çatısı altında bağımsız teknokratlardan oluşan altı aylık bir süre için geçici bir yönetim komitesi kurma çalışması yapılıyor.

Mısır ve Ürdün’ün Gazze’ye gönderilecek Filistin polisinin eğitimi için çalışmalar yürüttüğü belirtiliyor.