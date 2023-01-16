Mısır Çarşısı patlamasında karar bozuldu: Pınar Selek hakkında kırmızı bülten

Mısır Çarşısı’nda 25 yıl önce yedi kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada en son verilen beraat kararı Yargıtay’da bozulan sosyolog Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklama ve kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Duruşma 31 Mart’ta görülecek.

Pnar Selek. (YouTube)

Pınar Selek, Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de meydana gelen ve bombadan kaynaklandığı iddia edilen patlamaya ilişkin kanıt olmaksızın suçlanmıştı. Selek’le birlikte yargılanan Abdülmecid Öztürk, bombayı Selek’le beraber hazırladıklarına dair ifade vermiş, daha sonra bu ifadenin işkence altında alındığını belirtmişti.

Uzun yargı sürecinin sonunda 19 Aralık 2014’te yerel mahkemece ikili hakkında beraat kararı verilmişti. Ama daha sonra bu karar Yargıtay Ceza Kurulu’nca bozulmuştu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Mahkeme, yurt dışında yaşayan Pınar Selek hakkında yokluğunda tutuklanması ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi.

DHA’nın haberine göre diğer sanık Abdulmecit Öztürk hakkındaysa yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. İlk duruşma 31 Mart 2023’te görülecek.

‘Mafya-çete sisteminin aynası’

Konu hakkında Kısa Dalga’ya konuşan Selek, şunları kaydetti: “Mısır Çarşısı davası 25 yıldır sürüyor. Hayatımın yarısı. 25 yıldır sürdürdüğümüz hukuk mücadelesini boğmaya çalışan mafya çete sisteminin bir aynası. Ve bu dava ülkemizde çok daha uzun süredir kökleşen örgütlü kötülüğün bir göstergesi. Sahte belgelere dayalı bu sahte karar, seçimden önce gündeme sokulan karanlık senaryolardan sadece bir paragraf. Farklılıkların eşitlik ve özgürlük temelinde birlikte yaşamasından yana olanlara reva görülen kirli oyunların sadece bir parçası. Yani bizim mücadelemiz ülkemizdeki ağır bedellerle süren yaşam direnişinin sadece küçük bir parçası.”