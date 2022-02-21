Mirasına konmak için sevgilisini öldürüp intihar süsü veren kadın hapse mahkum edildi

Avustralya’da bir kadın mirasına konmak için sevgilisini öldürüp intihar süsü vermek suçundan hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: Facebook

New South Wales eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Natasha Beth Darcy’nin en az 2047 yılına kadar hapis yatacağı belirtildi.

Besicilikle uğraşan Mathew Dunbar 2 Ağustos 2017’de 42 yaşındayken Walcha kasabasındaki evinde ölü bulunmuştu.

Darcy polise verdiği ifadesinde Dunbar’ın intihar ettiğini öne sürmüştü.

Çift 2014’te bir çöpçatanlık sitesinde tanışmış. Darcy, Dunbar’a 3,5 milyon dolar değerindeki mülkünü kendisine bırakması için mirasını değiştirmesi yönünde baskı yapmış.

Darcy Google’dan sevgilisini öldürmenin yollarını aramış. Aramalar arasında zehirli örümcek, zehirli mantar, nasıl cinayet işlenir gibi konular da var. Darcy bir keresinde de Dunbar uyuduğu sırada kafasına çekiçle vurmuş. Nihayetinde sakinleştirici ilaç verip uyuttuktan sonra gaz vererek öldürmüş.

Sanığın yöntemlerinin ve yalanlarının beceriksiz ve çirkin olduğunu belirten hakim ne yazık ki amacına ulaşacak kadar başarılı olduğunu ancak yakalanmayacağı kadar iyi olmadığını ifade etti.