Mini mini pehlivanlar çıktı meydana

Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne’de bugün ‘minik boy’ pehlivanlarla başladı. İlk günün güreşçileri arasında kıspetini kaybettiği için kot pantolonla meydana çıkan bir çocuk pehlivan da vardı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl 661’inci kere yapılıyor. Fotoğraflar: AA

661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda başladı. Bu yıl 2 bin 475 pehlivan güreşmek için kayıt yaptırdı. Böylece 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçildi ve en yüksek güreşçi rekoru kırıldı.

Üç gün sürecek güreşlerde pehlivanlar fiziksel özelliklerine göre 14 boya ayrılıyor ve kendi kategorisinde rakibinin sırtını yere getirmek için mücadele veriyor.

Minik-1 boy pehlivan Kot pantolonla güreşti

Bugün ‘minik boy’ların güreştiği Kırkpınar’da yarın 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek. Etkinlik 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.

Minik-2 boy pehlivan başında iki dikişle meydana çıktı

Biri kıspetini kaybetti, kafasında dikişle güreşti

İlk gün güreşen Minik-1 grubundan bir pehlivan kıspetini kaybedince kot pantolonuyla meydana çıktı. Bir diğeri, kafasındaki dikişlere rağmen güreşti, hatta rakibini iki saniyede yendi.

Yarın ve pazar günü de ilginç sahnelere gebe Kırkpınar Güreşleri’nin biletleri biletix’den alınabiliyor.