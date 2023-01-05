Milyon dolarlık ‘ikinci el spor ayakkabı koleksiyonu’ satışa çıkıyor

Önümüzdeki günlerde online satışa sunulacak 122 çift ikinci el spor ayakkabısına toplam 1,3 milyon dolar değer biçiliyor.

Nadir bulunan ikinci el spor ayakkabılarını yenileyerek tekrar satan Impossible Kicks, 24,4 milyon lira değerindeki 122 çift spor ayakkabısını 11 Ocak’ta ABD’nin Orlando şehrindeki Millenia alışveriş merkezinde sergileyecek. Ayakkabılar aynı gün online satışa çıkacak.

Piyasaya nadiren çıkan ayakkabılardan oluşan koleksiyonun üçte birinin fiyatları 500 dolarla 3 bin dolar arasında değişiyor. Bazı özel ayakkabıların fiyatıysa 140 bin dolara kadar çıkabiliyor.

ABD’de 17 mağazası bulunan Impossible Kicks’in CEO’su John Mocadlo, koleksiyondaki en sevdiği parçaları Insider’a anlattı.

Koleksiyonun en pahalısı Nike Jordan 140 bin dolardan satışa çıkacak

Nike tasarımcıları 2004 yılından beri Oregon eyaletinin Portland şehrindeki Doernbecher Çocuk Hastanesi’ndeki hastalarla sınırlı sayıda ayakkabı ve giysi koleksiyonları yapıyor. Ürünler bir gala etkinliğinde müzayedeye çıkıyor.

Nike 2021’de bu koleksiyon için 17 çift ‘Jordan 1’ ayakkabı yaptı. Şubat ayında online satışa sundu, ayakkabılar 50 bin dolara kadar alıcı buldu.

Şimdi 140 bin dolar (2,6 milyon lira) değer biçilen ayakkabı aynı Impossible Kicks koleksiyonun en yüksek fiyatlı parçası. ABD ayakkabı ölçülerine göre 9 numara (40) olan ayakkabıdan koleksiyonda bir çift var.