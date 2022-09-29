Milyarder fon yöneticisi Novogratz: Dijital tokenler yeniden yükselişe geçecek

Kripto para takipçilerinin yakından tanıdığı milyarder fon yöneticisi Mike Novogratz, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mevcut agresif parasal sıkılaştırma politikasından vazgeçtiği anda dijital ‘token’lerin yeniden yükselişe geçeceğini söyledi.

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Teknik olarak ‘token’ kripto para ile aynı anlamda. Ancak bazı yorumcular tarafından Bitcoin ve Ethereum dışındaki (bunlar da teknik bakımdan token olsalar da) tüm kripto para birimlerini ifade etmek için de kullanılıyor.

Yatırımcı Novogratz’ın TerraUSD ve Luna gibi gibi kripto paralara büyük destek verdiği hatta koluna dövmesini yaptırdığı biliniyor.

Galaxy Digital Holdings Ltd.’nin kurucusu olan milyarder, Luna ve TerraUSD’nin çöküşü sonrası uzun süren sessizliğini bozarak sektörde çok fazla zorunlu satıcı kalmadığından kripto para birimlerinin geçtiğimiz ay nispeten daha sağlam olduğunu söyledi.

Novogratz “Birkaç alıcının olduğu, birkaç satıcının olduğu garip bir dengedeyiz. Piyasada, hisse senedi piyasasında veya tahvil piyasasında gördüğünüz gibi satmak zorunda olduğunuz bir enerji de yok” dedi.

Bloomberg’e göre Novogratz “Fed, mevcut agresif parasal sıkılaştırma politikasından vazgeçtiği anda dijital tokenler yeniden yükselişe geçecek. Öte yandan, Web3 projeleri toplu olarak benimsenene kadar bu durum sürdürülebilir olmayacaktır” öngörüsünde bulundu.