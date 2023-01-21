Milyarder fon yöneticisi 13 yılın ardından ilk defa para kaybetti

Britanyalı ünlü yeşil aktivist ve hayırsever Chris Hohn’un yönettiği fon, 13 yıl süren kar serisinin ardından 2022’de para kaybetti. Hohn, Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın da eski patronu.

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Bloomberg ajansının şirkete yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre TCI adlı fon geçen yıl yüzde 18 değer kaybetti. Bu fonun kurulduğu 2003’ten beri ikinci yıllık kayıp olarak kayıtlara geçti. Bu kötü performansa gerekçe olarak Google’ın çatı şirketi Alphabet ve Microsoft’taki muazzam değer kayıpları gösterildi.

ABD Merkez Bankası’nın yükselen enflasyon nedeniyle faizleri artırarak para musluklarını sıkması en çok teknoloji hisselerini vurmuştu.

Hohn, az sayıdaki şirkete yaptığı uzun süreli yatırımlarla biliniyor. Britanyalı milyarder bu şirketlerde dönüşüme ön ayak olarak hisse değerinin artmasını sağlamaya çalışıyor. Uzmanlara göre bu strateji keskin düşüşlerin olduğu dönemlerde çok riskli hale gelebiliyor.

Alphabet‘e de hayli para yatıran Hohn, son dönemde şirketi masrafları kısmak ve çalışan sayısını düşürmek için agresif bir politika izlemeye zorluyordu. Geçen yıl yüzde 39 değer kaybeden bu şirket eylül itibariyle Hohn’un portföyündeki en büyük paya sahipti.

TCI 40 milyar dolarlık bir fon yönetiyor, farklı şirketlerde de yaklaşık 50 milyar doları idare ediyor.

Hohn’un kişisel varlığıysa Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre yaklaşık 7,5 milyar dolar. Hohn, portföyündeki şirketleri sera gazı salımlarını düşürerek karbon ayak izlerini küçültmeye zorluyordu.