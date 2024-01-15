Milyar dolarlık kara para operasyonu: Dört gümrük memuru tutuklandı

İzmir’de suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında gümrük memurlarının da bulunduğu altı kişi tutuklandı.

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İzmir Valiliği’nin açıklamasına göre ekipler suç gelirlerinin aklanması, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, bilişim sistemlerine girme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiği değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 11 Ocak günü sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında usulsüz nakit beyannamesi doldurtan iki şüpheli ile dört Gümrük Muhafaza Müdürlüğü memurunun da içinde bulunduğu altı şüpheli gözaltına alınmış, 15 Ocak’ta adli mercilere sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştır.”

Açıklamada, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir sahte MİT kimliği, dört adet farklı seri numaraları bulunan 1 ABD doları, çok sayıda ziynet eşyası ve dijital materyallerin ele geçirildiği belirtildi.