Milli Piyango İdaresi, Linktree’ye erişimi engelledi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarının tek bir linkte toplanmasını sağlayan Linktree adlı uygulamaya erişimi engelledi.

Free Web Turkey’in aktardığına göre, sosyal medya hesaplarıyla ön plana çıkarılmak istenen içerikleri tek bir link üzerinde toplayarak internet kullanıcılarına kolaylık sağlayan Linktree platformu (linktr.ee), Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 13 Ekim tarihli kararıyla erişime engellendi.

İşletmeler, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları ve influencer’lar tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Linktree’nin erişime engellenme gerekçesi ‘yasa dışı bahis’ ve ‘terörün finansmanında kullanılması’.