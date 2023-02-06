Milli güreşçi Taha Akgül: Sporcularımız göçük altında

Milli Güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş’ta 30 ile 40 arasında güreşçinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

Kahramanmaraş merkezli deprem. (AA)

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden sonra Kahramanmaraş Güreş Kulübü’nün kaldığı binanın çöktüğünü yazan milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında buldu.

Akgül Twitter hesabından Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ve AFAD’ı etiketleyerek, “Kahramanmaraş Güreş Kulübünün kaldığı binada da 30-40 sporcumuz göçük altında kaldı.. Lütfen güreş kulübümüze kardeşlerimize yardıma gidelim.. Adres: Çarşı PTT bir alt sokağı Maraş/Merkez” diye yazdı.