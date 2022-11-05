Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya şampiyonu

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere’de düzenlenen 51’inci Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya elde etti.

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Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı. Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık’tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

Müsabaka sonrası AA’ya konuşan Asil, “Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum” dedi.