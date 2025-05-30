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Yaramazlara biraz batar!

Milli cimnastikçi Adem Asil, Almanya'da bir altın madalya daha kazandı

Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Fotoğraf: AA

Leipzig kentindeki şampiyonanın beşinci gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.


Elde ettiği 14 bin 400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig’teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil’le altın madalya elde etti.

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Asil, 2023’te Antalya’daki Avrupa Şampiyonası’nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Asil, Avrupa Şampiyonası’ndaki madalya sayısını 11’e çıkardı.

Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu

Milli cimnastikçi Adem Asil, dünya şampiyonu

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