Milli cimnastikçi Adem Asil, Almanya'da bir altın madalya daha kazandı

Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

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Leipzig kentindeki şampiyonanın beşinci gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elde ettiği 14 bin 400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig’teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

🇹🇷Adem Asil, bu seriyle halka aletinde 14.400 puan aldı ve zirveye yerleşti! pic.twitter.com/8FHyVwnjcX — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 30, 2025

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil’le altın madalya elde etti.

🇹🇷ADEM ASİL AVRUPA ŞAMPİYONU!



🤸🏻‍♂️ Milli sporcu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası halka aletinde altın madalya kazandı!



Tebrikler Adem! 👏 pic.twitter.com/tMcYi7ffC9 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) May 30, 2025

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Asil, 2023’te Antalya’daki Avrupa Şampiyonası’nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Asil, Avrupa Şampiyonası’ndaki madalya sayısını 11’e çıkardı.