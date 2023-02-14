Milletvekili Sera Kadıgil ‘Afet merkezinde gündelik hayat’ı paylaştı

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Antakya’nın Defne ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nden günlük hayatı yansıtan görüntüleri paylaştı.

Sera Kadıgil Antakya’nın Defne ilçesinde afete müdahale çalışmalarında

Ülkede büyük bir yıkıma yol açan 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye giden Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden sonra geldiği Antakya’da Afet Koordinasyon Merkezi’nden görüntüler paylaştı, gündelik hayatı anlattı.

Defne ilçesinde TİP’in Afet Koordinasyon Merkezi’nden yayın yapan Kadıgil, ‘günlerin çok yoğun geçtiğini, haber vermeye vakit olmadığını’ söyleyen Kadıgil, yayını ‘güzel bir haber vermek için açtığını’ belirtti.

Depremin 9’uncu gününde üç yaşında bir çocuğun sağ olarak kurtarıldığını ve merkezdeki gönüllü çocuk doktorlarından yardım almaya geldiğini anlatan milletvekili, daha sonra telefon kamerasıyla merkezi gezdirdi.

Sera Kadıgil’in verdiği bilgiye göre afetin ilk günü Antakya’da yaşayanlar tarafından Dostluk Parkı’nda kurulan kampta; Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) gönüllüleri günde 2 bin sıcak yemek çıkarıyor, revirde hasta ve yaralıların tedavisi yapılıyor, HAYTAP depremzede hayvanlarla ilgileniyor.

Kamp çadırla dolu ancak çoğu yazlık çadır. Kadıgil, yayınında ‘kışlık çadırın büyük ihtiyaç olduğunu’ söylüyor.