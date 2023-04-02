Mike Tyson ‘marihuana kafesi’ açtı: Büyük bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüm

Boksun efsane ismi Mike Tyson, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da marihuana satılan bir kafe (Coffeeshop) açtı.

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BBC Türkçe‘nin haberine göre ABD’nin California eyaletinde bir marihuana çiftliği bulunan Tyson, daha önce Kanada’da da bir kafe açmıştı.

Amsterdam’da açılan ‘Coffeeshop Tyson 2.0’, ünlü boksörün Avrupa’da açtığı ilk kafe.

Kentin merkezindeki Spuistraat’ta, bin 200 metrekarelik alanda kurulan kafe, türünün en büyüklerinden biri olacak.

Hepsini test ettim

Tyson, yaptığı yazılı açıklamada Amsterdam’da ilk marihuana kafesini açarak büyük bir rüyayı gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi: “Burada hayranlar favori ürünlerimin tadını çıkarabilir. Hepsini denedim, test ettim. En sevdiğim ürünlerimden bazılarını Avrupa ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

Üç kez Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu olan Tyson, uzun süredir marihuana kullanıyor. Ünlü boksör, daha önce verdiği bir röportajda bunun nedenini, şu sözlerle açıklamıştı:

“20 yılı aşkın bir süre en yüksek seviyede boks yaptım. Sonuç olarak, vücudum çok fazla aşınma ve yıpranma gösteriyor. Sinirlerimi yatıştırmak ve ameliyat acısını gidermek için kullanmaya başladım.”

California’da 1998 yılından itibaren tıbbi amaçlı marihuana kullanıma izin veriliyordu. Eyalet yönetimi, 1 Ocak 2018’den itibaren eğlence amaçlı kullanımını da serbest bıraktı.

Tyson, o tarihten bu yana Ölüm Vadisi Ulusal Parkı civarındaki çiftliğinde marihuana üretimi yapıyor.

Hollanda’da ‘hoşgörü yasası’ kapsamında 1976 yılından bu yana belirli miktarda marihuana bulundurulmasına ve coffeeshop adı verilen kafelerde satılmasına izin veriliyor.