Mike Tyson ‘kannabis işine girdi’: Bu kez kulak ısırmıyor, yiyor

Mike Tyson, kulak şeklindeki yenilebilir kannabis markasının tanıtımını kulağını ısırdığı Evander Holyfield’le birlikte yaptı.

ABD’li boksör Mike Tyson 1997 yılında ringde rakibi Evander Holyfield’ın kulağını ısırdığı için 3 milyon dolar para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Görünen o ki şimdi aynı sebeple para kazanıyor, üstelik kaybettiğinden çok daha fazla.

Kannabisin (marihuana) serbest olması ve olumsuz imajından sıyrılması için çalışan Tyson, bir süre önce ‘Mike Bites’ (Mike Isırır) adlı yenilebilir kannabis ürünü çıkartmıştı.

Söylediğine göre karısı Kiki, işe kulağını ısırdığı Evander Holyfield’ı da dahil etmeyi ve ürünün adını ‘Holy Ears’ (Kutsal Kulaklar) olarak değiştirmeyi önerdi.

Mike Tyson gibi Evander Holyfield de marihuananın serbest olması gerektiğini düşünenerden. İleri de o da kendi markasını çıkarmayı planlıyor.