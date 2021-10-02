Diken

Yaramazlara biraz batar!

Midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, bıçak çıktı

Litvanya’da doktorlar bir adamın midesinden bir kilodan fazla çivi, vida, somun ve bıçak çıkardı.

Fotoğraf: Klaipeda Üniversitesi Hastanesi

Yerel medyada yer alan habere göre adam içkiyi bıraktıktan sonra bir aydır metal objeler yutmaya başladı.


Yoğun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adamın midesindeki metal objeler üç saatlik bir operasyonla çıkarıldı.

Klaipeda Üniversitesi Hastanesi’ndeki operasyonda adamın midesinden çıkarılan nesnelerin bazılarının 10 santimetre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Cerrah Sarunas Dailidenas adamın durumunu ‘benzersiz bir vaka’ olarak nitelendirdi.

Operasyon sonrası durumu stabil olduğu belirtilen adam hastanede gözetim altında tutuluyor.

SON HABERLER

İçerikleriyle en fazla olumsuz etkiyi bırakan ünlüler kim?

Dokuz ülkede yapılan araştırmaya göre Instagram kullanıcılarının platformdaki ünlüler nedeniyle zihinsel olarak olumsuz duygulara sürüklendiği belirlendi. Buna göre kullanıcılarda sosyal medyada yarattıkları imajla en olumsuz etkiyi Kim Kardashian, Justin Bieber ve Charli D’Amelio gibi ünlülerin yarattığı tespit edildi.

Britanyalı banka MB’den 300 bp daha indirim bekliyor

Britanya merkezli banka Standard Chartered, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar 300 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceğini tahmin etti. Banka, faiz indirimine bağlı olarak yıl sonu 12 aylık enflasyon tahminini de yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e yükseltti.