Midelerinden üç kilo eroin çıktı: Havalimanında yakalandılar

İstanbul Havalimanı’nda şüphe üzerine durdurulan İranlı üç turistin midesinden 3 kilogram ağırlığında eroin çıktı.
İran’dan gelen üç turist şüphe üzerine durduruldu. Midelerinde toplam 3 kilo ağırlığında 320 kapsül eroin maddesi tespit edildi.
Gözaltına alınan üç kişinin midelerindeki kapsüller çıkartılırken emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Altı ilçede operasyon
Öte yandan İstanbul’da altı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında da 41 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran’da ‘torbacı’ olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 41 kilogram 388 gram eroin, 7 kilogram 354 gram marihuana, 1 kilogram 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 bin 375 adet ecstasy tablet, yedi hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 9 kilogram 500 gram kokain katkı maddesi, taş kokain üretiminde kullanılan amonyak, iki pres makinası, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 26 bin 900 lira ve 100 dolar (868 lira) nakit para ele geçirildi.