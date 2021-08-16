Microsoft’tan korsana karşı Ethereum tabanlı yeni sistem

ABD’li teknoloji devi Microsoft, korsan yazılımlara karşı Ethereum tabanlı yeni bir sistem kullanacağını duyurdu.
Webtekno’da yer alan habere göre, dünya çapında birçok teknoloji şirketi, kendi fikri mülkiyetlerini korumak ve dijital korsancılıkla mücadele etmek adına blok zinciri tabanlı koruma sistemleri geliştirmeye başladı.
Bu şirketler arasına son katılan isim ise ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft.
Microsoft’un araştırma departmanı tarafından hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre, Ethereum blok zincir tabanlı şeffaf teşvik sisteminin adı ‘Argus‘.
Argus, korsan içeriğin kaynağa kadar takip edilmesine olanak sağlayarak içerikleri sızdıran muhbirlerin tespitini kolaylaştırıyor.
Ayrıca yeni sistemle korsan tespit maliyetlerinin ciddi manada azalması öngörülüyor.