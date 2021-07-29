Facebook, Alphabet ve Microsoft karlarını katladı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook’un net karı ikinci çeyrekte yüzde 100’den fazla arttı. Google ve YouTube’un bağlı olduğu Alphabet de karlılığı ile rekor kırarken, yazılım devi Microsoft da tırmanışta.

Fotoğraf: Alphabet, Facebook, Microsoft

Facebook’un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 56 artarak 29 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020’un aynı döneminde 18,7 milyar dolar gelir elde etmişti.



Şirketin net karı da ikinci çeyrekte yüzde 101 artışla 10,4 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020’nin nisan-haziran döneminde 5,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook’un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 7 artarak 1,91 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 7 artışla 2,9 milyar oldu.

Şirket, yılın ikinci yarısında gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini bildirdi.

Microsoft

Yazılım devi Microsoft da karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak 16,5 milyar dolara yükseltti. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu.

Microsoft’un geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı.

Alphabet

Google ve Youtube’un sahibi Alphabet de ikinci çeyrek rakamları ile göz doldurmayı başardı. Alphabet’in net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artarak rekor kırdı. Alphabet ikinci çeyrek boyunca 18,53 milyar dolar net kar elde etti.

Alphabet’in ikinci çeyrek geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolar kaydedildi.