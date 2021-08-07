Microsoft kurucusunun süper yatını haftada 12 milyon liraya kiralayabilirsiniz!

Microsoft’un kurucularından Paul Allen için üretilen iki helikopterli, iki denizaltı araçlı ve bir kayıt stüdyosuna sahip 126 metrelik süper yatı artık kiralamak mümkün. Tabii bir hafta için 1 milyon sterlininiz (12 milyon lira) varsa!

Fotoğraf: Reuters

Devasa ‘kaşif sınıfı’ süper yat Octopus 2003’te Allen için üretildiğinde dünyanın en büyüğüydü. Derin suları keşif kapasitesinin yanı sıra sunduğu lüks yaşam tarzını birleştirmesiyle süper yat tasarımları için bir dönüm noktası olmuştu.

2018’de Allen’ın hayatını kaybetmesiyle satışa çıkarılan yat için önce 250 milyon strelin istendi. Daha sonra fiyatı 235 milyon sterline düştü. Sonunda yaklaşık 200 milyon sterline, değerinin altında bir fiyata satıldı.

İskandinav alıcının kimliği gizli tutulurken, yat komisyoncusu Camper & Nicholsons aracılığıyla kiralanacağı açıklandı. Şirket henüz haftalık kiralama fiyatını açıklamadı ancak diğer çok büyük süper yatların kiralama bedeli gibi haftada 1 milyon sterline kadar çıkabilir.

Octopus’un 13 misafir süiti, biri sahibine özel olmak sekiz güvertesi var. Teknedeki imkanlar şöyle: Sinema ve spor salonu, spa, basketbol sahası, dans pistine dönüşebilen bir havuz ve pizza fırını.

İki helikopteri ve denizaltısının yanı sıra yedi küçük destek botu, ve bir SUV aracı deplayacak alanı var.

Allen otobiyografisinde ilk çıkış anını uzay gemisinde olmaya benzetti; yatın müzik stüdyosunu Mick Jagger, Bono, Usher and Joss Stone gibi müzisyenler kullanmıştı.