Mick Jagger’dan Harry Styles’a: Ben daha androjendim

Mick Jagger Harry Styles’la karşılaştırılmasını doğru bulmadığını anlattı: Ben ondan daha çok makyaj yapardım.

Fotoğraflar: Reuters-Vogue

Sahnedeki halleri ve androjen stilleriyle karşılaştırılan Rolling Stones’un efsane solisti Jagger, yeni nesil müzik yıldızı Styles’la ilgili düşüncelerini Times’a anlattı.

Styles’ın kendi gençliğine yalnızca yüzeysel bir benzerliği olduğunu söyleyen Jagger, genç müzisyene karşı olumsuz bir duruşu olmadığını ifade etti: “Harry’yi severim, rahat bir ilişkimiz var. Ondan daha çok makyaj yapardım, çok daha androjendim. Ayrıca benim gibi bir sesi yok, sahnede benim gibi hareketleri yok. Gençlik halime yüzeysel bir benzerliği var sadece, bu da sorun değil. Elinden bir şey gelmez.”

Styles’ın 20 Mayıs’ta çıkan yeni albümü ‘Harry’s House’ müzik eleştirmenlerinden genelde olumlu yorumlar aldı.

Rolling Stones 9 Haziran’da Britanya’dan başlayarak turneye çıkıyor.