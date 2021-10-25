Michael Jordan’ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

ABD’li basketbol yıldızı Michael Jordan’ın giydiği ayakkabılar açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu.

Fotoğraf: Sotheby’s

Jordan’ın 1984’de Chicago Bulls’taki ilk sezonunda giydiği Nike Air Ships modeli ayakkabılar 1,47 milyon dolara (14,3 milyon lira) satıldı.

Bu rakam herhangi bir spor dalında giyilmiş bir ayakkabı için ödenen en yüksek fiyat.

Sotheby’s müzayede evinin düzenlendiği açık artırmada ayakkabıları tanınmış koleksiyoner Nick Fiorella aldı.

Kariyerinin çoğunu Chicago Bulls’ta geçiren Jordan, dünya çapında tanınan bir basketbol ikonu. 2003’te emekli olan yıldız NBA tarihinin ilk milyarder basketbolcusuydu.