MHP’li Yıldız’dan ‘hasta mahkum’ çağrısı: İnfazı geri bırakılmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Hapis cezasının infazı mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır” dedi.

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Yıldız, X‘ten yaptığı açıklamada İnfaz Yasası’yla cezaevindeki hasta tutukluların durumuna insan hakları sözleşmeleri ve Anayasa’ya vurgu yaparak değindi:

“Hapis cezasının infazı, mahkumun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazın geri bırakılması tartışma konusu olmamalıdır.

İnsan Hakları Sözleşmeleri’nde ve Anayasamızın 17’nci maddesinde belirtildiği üzere; her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan yaşama hakkı diğer tüm hakların varlık sebebidir.

Devlet bu hakka saygı göstermekle yükümlü, etkin olarak korumakla görevlidir. Hükümlü ve tutuklular ile gözaltına alınan kişiler bakımından yaşama hakkı özel bir öneme sahiptir. Çünkü, bu kişiler devletin denetimi ve gözetimi altındadır.”

‘İnfaz yasası yeniden yazılmalı’ demişti

Yıldız, Aralık 2023’te “Her tarafı delik deşik hale gelmiş İnfaz Yasası da yeni baştan yazılmalıdır” demişti.

Devamındaysa şu açıklamayı yapmıştı:

“Aralık itibarıyla 322 bin hükümlü, 56 bin 512 tutuklu olmak üzere toplam 378 bin 657 kişi cezaevinde bulunmaktadır.

Hapis cezasının infazında mahpusların iyileştirilmesinde emniyet, güvenlik, disiplin elbette önemlidir, hasta tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları bu cezaevinin revirleri de hastane şartlarını taşımalıdır.

Hasta mahkumlar mümkünse evlerine yakın yerlerde tutulmalıdır.”



