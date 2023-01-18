MHP’li Feti Yıldız’ın hedefi ORC Araştırma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin oyunu ‘olduğunun üçte biri kadar’ gösterdiğini iddia ettiği ORC Araştırma’nın sahibi Mehmet Pösteki’ye çıkıştı.

ORC’nin anketlerinde MHP’nin barajı aşamadığı görülüyor.

Fethi Yıldız’dan ORC Araştırma’ya anket çıkışı. (AA)

MHP’li Yıldız, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır, manipülasyondur. ORC’nin sahibinin soyadı gibi ‘pösteki’ saymaktır.”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir.

Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur.

ORC nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır. — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 17, 2023

‘Pösteki olmak’ deyimi, içinden çıkılmaz bir iş yükleyip birini uğraştırmak anlamına geliyor.

ORC Araştırma’nın son aylarda yaptığı anketlerde MHP’nin yüzde 7’lik barajı aşamadığı görülüyor. ORC Araştırma’ya göre Haziran 2018’de yüzde 11,1 oy alan MHP’ye Ocak 2023 araştırmasında verilen destek yüzde 6,2’ye düşmüş durumda.

SİYASİ PARTİLERİN HAZİRAN 2018/OCAK 2023 OY KIYASLAMALARI pic.twitter.com/A4ZW8B5Mam — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) January 12, 2023

ORC’nin önceki anketlerinde öne çıkan diğer sonuçlardan birisiyse İYİ Parti’deki yükseliş.