MHP’li başkanın makam aracına silahlı saldırı

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir’in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda MHP’li Ünal Umay başından yaralandı.

Fotoğraf: AA

Özdemir’in kullandığı makam aracına akşam saatlerinde Erbaa-Tanoba yolu Koçak köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

AA’nın haberine göre araçta bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Umay’ın başından yaralandığı saldırıdan Özdemir, yara almadan kurtuldu.

Özdemir, camları kırılan makam aracıyla Umay’ı Erbaa girişine kadar getirdi. Umay burada ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Umay’ın ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.