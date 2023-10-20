MGM’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) raporuna göre iki bölgede kuvvetli sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Son değerlendirmelere göre; yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM’nin açıklamasında rüzgarın bugün Marmara’da güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarınınsa yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.