MGM: Yağışlar hafta ortasında ülkeyi terk edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce (MGM) yeni haftaya dair yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yağışlar hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek, sonra da yurdu terk edecek.

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MGM’nin son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısıyla Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların hafta ortasında ülkeyi terk etmesi bekleniyor.

Samsun’da eğitime ara

Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada, eğitime ara verildiği bildirildi: “İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir.”