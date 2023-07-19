Mezuniyette LGBTİ+ bayrağı açan öğrenciye işlem

Uşak Üniversitesi, mezuniyet töreninde LGBTİ+ bayrağı açan bir öğrenci hakkında işlem başlattı.

Fotoğraf: Melisa Caymaz

Uşak Üniversitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrenci LGBTİ+ bayrağı açmıştı. Öğrenci, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ardından video gündem olmuştu. Bazı kesimler de öğrenciyi hedef göstermişti.

Uşak Üniversitesi bugün Twitter hesabından ve sitesinden paylaştığı duyuruda LGBT bayrağını ‘paçavra’ olarak nitelendirilirken, bayrağın ‘provokasyon’ amacıyla açıldığını iddia etti.

Üniversite yönetimi, konuyla ilgili ‘resmi işlemleri’ başlattığını duyurdu.