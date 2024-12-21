Mevlüt Tezel: Bir polis tartışmayı neden uzatıp, dedesi yaşındaki birini öldürür?

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Önceki gün İstanbul- Göztepe’de aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşandı.

Toydemir, S.Ç.’nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durdu.

Ve Toydemir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu olayı ilginç yapan ise Toydemir’in 86 yaşında ünlü bir mimar olması. Öldüren kişinin de polis olması.

Normalde trafikte kolay kolay tartışmayacak iki kişiden bahsediyoruz.

86 yaşında bir kişinin refleksleri azalmış, gözü iyi görmüyor olabilir.

Böyle bir durumda bir polis tartışmayı neden uzatıp, dedesi yaşındaki birini öldürür?

Eğer cinayetin arkasında farklı bir neden yoksa yukardaki sorunun tek bir yanıtı olabilir; İstanbul’daki trafik yoğunluğu ve insan kalabalığının insanların ruh sağlığını bozacak düzeye ulaşması.

İnsanlar çok gergin, en küçük olayda kavgaya tutuşuyorlar.

İstanbul’da artık hayatta kalmanın birinci kuralı; haklı da olsan tanımadığın bir insanla tartışmayacaksın!

Dünya’da oto park yeri ya da trafik tartışmaları yüzünden en çok insan İstanbul’da ölüyor olabilir!

Her gün bu tarz haberler okuyoruz!

Mevlüt Tezel’in yazısı