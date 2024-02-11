Mevduat faizlerindeki artış borsaya rakip olabilir

Mevduat faizlerinin son dönemde yüzde 50’nin üzerini görmesi borsanın yükselişini sekteye uğratabilir.

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Piyasaların sevdiği Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesinden sonra borsa yükselişe geçmiş ancak Hamas-İsrail çatışmasından dolayı dalgalanmaya başlamıştı. Son dönemde yeniden yükselişe geçen borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı günü rekor seviye olan 9.045,97 puandan kapatmıştı.

Borsanın yükselişe geçmesinin önemli nedenlerinden birisi mevduat faizlerinin düşmesi. Merkez Bankası ocakta politika faizini yüzde 45’e çıkartmış ancak mevduat faizleri yüzde 40’ların altını gördü. Bu oran aralık ayının sonunda yüzde 47’lerdeydi. Mevduat faizlerindeki düşüşten dolayı yatırımcılar borsaya yöneldi.

Ancak şubatta faizler yeniden yükselerek yüzde 51’i gördü.

Bloomberg HT’nin analizine göre mevduat faizlerindeki artış borsadaki yükselişi durdurabilir. Analize göre faizlerdeki yüksek oran borsaya kaçan bazı yatırımcıları geri getirebilir. Bu da borsadaki ilgiyi ve yatırımcı sayısını azaltacağından yükseliş sekteye uğrayabilir.

Analizde ayrıca Merkez Başkanı Fatih Karahan’ın enflasyon raporu toplantısında dediklerine dikkat çekildi. Karahan “TL mevduat faizleri yeniden artmaya başlamıştır. TL mevduata geçiş devam etmektedir. Bununla birlikte ocak ayında TL payının artışının yavaşladığını gördük. Son düzenlemeyle bunu yeniden hızlandıracağız” demişti.