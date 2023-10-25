MetroPOLL: Halk, İsrail-Hamas savaşında hükümetten tarafsızlık istiyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre halkın büyük çoğunluğu hükümetin İsrail-Hamas savaşında tarafsız kalmasını istiyor.

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MetroPOLL, seçmenlere “Hamas-İsrail Savaşı’nda hükümetten beklentiniz aşağıdakilerden en çok hangisine uymaktadır?” sorusunu yöneltti.

10-16 Ekim’de düzenlenen anketin 28 ilde 1691 kişiyle yapıldığı kaydedildi. Bu arada anketten sonraki gün (17 Ekim’de) 471 kişinin ölümüyle sonuçlanan El Ehli Baptist Hastanesi bombalanmış ve Türkiye’de yüksek katılımlı protesto eylemleri başlamıştı.

MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, sonuçları Twitter hesabından paylaştı. Buna göre sonuçlar şöyle:

Tarafsız olmalı: Yüzde 34,5

Arabuluculuk yapmalı: Yüzde 26,4

Filistin davasına sahip çıkmalı ancak Hamas’la mesafeli durmalı: Yüzde 18,1

Hamas’ın arkasında durmalı: Yüzde 11,3

İsrail’i desteklemeli: Yüzde 3

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 6,7

Erdoğan Hamas’a sahip çıktı

Halk, hükümetten tarafsız kalmasını istese de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü konuşmasında İsrail’i hedef alarak, “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.” ifadesini kullandı.

Ankette AKP seçmenleri de tarafsızlıktan yana tavır alınmasını isterken, ‘Hamas’ın arkasında durulmalı’ diyenlerin oranı yüzde 12,6.