Metrobüsteki yolcuları alıkoyan kişi kendini araç içine kapattı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu.

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Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki A.K.’nin araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdiği, olay yerine babasının da geldiği bildirildi.

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Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirildi.

Gözaltına alınan ve ilk tedavisi ambulansta yapılan A.K. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlının gözaltına alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.