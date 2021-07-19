Metrelerce uzayan ucuz baklava kuyruğu: Kartonla güneşten korundular

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde arife günü sabahın erken saatlerinde ucuz baklava almak isteyenler, tatlıcı dükkanın önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.

Fotoğraflar: DHA

Şirinevler’de Kurban Bayramı öncesi bir baklavacının piyasaya göre ucuz fiyata sattığı baklavalar nedeniyle yoğunluk oluştu. Metrelerce uzayan baklava sırası havadan görüntülendi.

Sabahın ilk saatlerinde sıraya giren İstanbullular sıcak havaya rağmen bir saatlik beklemeyi göze aldı. Pes etmeyip bekleyerek dükkana girebilenler, kilosu 19 liradan başlayan baklavalardan satın aldı.

Sıcaktan bunalanların çaresi ise karton parçalarıyla kendilerine gölge yapmak oldu.

Günde 4-5 ton satıyorlar

Baklavacının İstanbul’daki şubesini işleten Adil İpekli, şunları söyledi: “Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz.”

Baklava almak için sırada bekleyen bir kişi de, “Yaklaşık bir saattir bekliyorum. Fiyat uygun olduğu için geldik. Üç kilo baklava alacağım. Baklavası çok güzel” dedi.

En çok fıstıklı ve cevizli baklava tercih ediliyor.