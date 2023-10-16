Meteorolojiden üç uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz ve Kuzey Ege’ye fırtına ve sağanak yağış, Doğu Anadolu’daki bazı iller için şiddetli yağış için uyardı.

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MGM’den yapılan son bilgilendirmelere göre Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor. Batı ve doğu Karadeniz’de sabah beklenen fırtınanın öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtildi. Uyarıda fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Kuzey Ege’de benzer fırtına bekleniyor. Bu fırtınanın da akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de şiddetli sağanak

Bugün öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Uyarıda sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu illerinde sağanak

Bitlis, Van ve Ağrı’da yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildiren MGM, ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.