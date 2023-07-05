Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi ve dokuz il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya’nın güneyi, Bursa’nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.”

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.