Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

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MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.”

MGM, Samsun için ‘turuncu’, Ordu içinse ‘sarı’ kodlu uyarı yayınladı.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.