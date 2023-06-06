Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Fotoğraf: AA

MGM günlük tahmin raporu şöyle: ”Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Sinop ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.”


MGM, Samsun için ‘turuncu’, Ordu içinse ‘sarı’ kodlu uyarı yayınladı.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde iki ila dört derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

SON HABERLER

ABD’de Binance ve kurucusu Zhao’ya dava

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.

Piyasa hareketli: TL tahvillerde satış dalgası

Para politikasında normalleşme beklentisi tahvillerde satış dalgasını beraberinde getirdi. İki yıllık gösterge tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde 2 puan artışla 15,43 seviyesine yükseldi.