Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak etkili olacak.


Bu akşam yağış beklenen iller:

  • Kahramanmaraş
  • Osmaniye
  • Hatay
  • Mersin
  • Adana

Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis ile Batman’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli veya yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya ve Muğla’da devam eden yağışsa yarın Antalya’nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli şekilde sürecek.

Söz konusu bölgelerde ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sekiz ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Bayram tatili boyunca yağış var: İstanbul, Ankara ve İzmir’e uyarı

SON HABERLER

İmamoğlu: Acınacak haldesiniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesine hakaret edenlere ve onlar hakkında işlem yapmayan devlet birimlerine seslendi: “Acınacak haldesiniz.”