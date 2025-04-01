Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bu akşam yağış beklenen iller:

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Mersin

Adana

Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis ile Batman’ın kuzeyi, Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda yerel kuvvetli veya yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Antalya ve Muğla’da devam eden yağışsa yarın Antalya’nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla’nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli şekilde sürecek.

Söz konusu bölgelerde ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.