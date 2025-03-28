Bayram tatili boyunca yağış var: İstanbul, Ankara ve İzmir'e uyarı

Yurt genelinde bayram tatili boyunca (dokuz gün) gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir’e uyarı var.

Bayramda hava durumu. Görsel: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik, yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini söyledi ve ekledi: “Arife gününden itibaren dokuz gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz.”

Çelik’e göre sıcaklar 3-4 derece azalacak ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağışlarsa özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer kuvvetli olacak. İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağış kuvveti daha az olacak.

Üç büyük kente de yağış uyarısı

Yarından itibaren üç büyükşehirde (İstanbul, Ankara, İzmir) de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Başkentte yağış bu akşam saatlerinden itibaren etkili olacak.

Çelik arife gününden itibaren üç kentte bir hafta boyunca yağış görüleceğini söylüyor: “Cumartesi günü İzmir’de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor.”

Cengiz Çelik. Fotoğraf: AA

Sıcaklıklar

Hava tahmin uzmanı sıcaklıklarınsa arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul’da 18-20, İzmir’de 19-21 derecelerde seyredeceğini belirtiyor.

Kuvvetli rüzgar

Ayrıca kuvvetli rüzgara karşı uyarıyor: “Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var.”