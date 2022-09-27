Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin tamamında güneşli bir gün hava hakim olacakken, akşam saatlerinden itibaren Balkanlar’dan yağışlı hava geliyor.

Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor.

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Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artarak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.