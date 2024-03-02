Meteoroloji’den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul’da gök gürültülü yağış bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz (Ordu dışında), Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Sinop, Düzce, Kastamonu ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara’nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor