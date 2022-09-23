Meteoroloji’den dört il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz’deki dört il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bu iller Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin.

Harita: MGM

Diğer yandan şu bölgelerde de sağanak yağış bekleniyor: Marmara’nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırıkkale, Kırşehir, Ağrı, Bitlis, Muş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ve Çankırı’nın kuzey kesimleri.

Hava sıcaklıklarının; yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.