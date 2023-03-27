Meteorolojiden deprem bölgesine yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki iller için gök gürültülü yağış uyarısı yayınladı.

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Meteorolojinin açıklamasına göre yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır’ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay’ın batısı ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinin çarşamba günüyse çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Önceki hafta bölgede etkili olan yağış Şanlıurfa ve Adıyaman’da sele neden olmuş ve bu nedenle 20 kişi hayatını kaybetmişti.