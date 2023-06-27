Meteoroloji’den bayramda Marmara için yağış uyarısı

Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde bugün ve Kurban Bayramı’nın ikinci günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Açıklamada, bugün İstanbul’un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Bayramın ilk günü bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, ikinci gün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bayramın üçüncü günü Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bayramın son gününde ise bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiği belirtildi.