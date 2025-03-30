Meteorolojiden altı ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece saatlerinden itibaren altı ilde kuvvetli sağanak yağış bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Bingöl’ün güneyi
- Diyarbakır’ın kuzeydoğusu
- Batman’ın kuzeyi
- Siirt
- Şırnak
- Hakkari
Meteorolojinin açıklamasına göre söz konusu illerde yağış yarın saat 15:00’e kadar sürecek.
Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.