Meteorolojiden altı ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece saatlerinden itibaren altı ilde kuvvetli sağanak yağış bekliyor.

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Sağanak beklenen iller:

Bingöl’ün güneyi

Diyarbakır’ın kuzeydoğusu

Batman’ın kuzeyi

Siirt

Şırnak

Hakkari

Meteorolojinin açıklamasına göre söz konusu illerde yağış yarın saat 15:00’e kadar sürecek.

Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.