Diken

Yaramazlara biraz batar!

Meteorolojiden altı ile kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bu gece saatlerinden itibaren altı ilde kuvvetli sağanak yağış bekliyor.

Fotoğraf: Canva

Sağanak beklenen iller:


  • Bingöl’ün güneyi
  • Diyarbakır’ın kuzeydoğusu
  • Batman’ın kuzeyi
  • Siirt
  • Şırnak
  • Hakkari

Meteorolojinin açıklamasına göre söz konusu illerde yağış yarın saat 15:00’e kadar sürecek.

Bu illerde yaşayanların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bayram tatili boyunca yağış var: İstanbul, Ankara ve İzmir’e uyarı

SON HABERLER

Boykot havlu attırdı: DBL tüm projelerden çekildi

Boykotun hedefindeki organizasyon şirketi DBL Entertainment tüm projelerden çekildiğini duyurdu. Dolmabahçe A.Ş. bünyesindeki şirketin sahibi Özkan, protestoculara yönelik kullandığı ‘vatan hainliği’ ifadesinin ‘bağlamından koparıldığını’ söyleyerek tüm projelerden çekildiklerini duyurdu: ”Değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz.” Özkan’ın Maltepe mitingi sırasındaki Espressolab protestolarına ‘vatan hainliği’ demesinin ardından sanatçılar ve […]