Meteoroloji’den 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 il için ‘sarı’, bir il için ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Harita: MGM

Trakya dışında Türkiye genelinde aralıklı olarak yağış bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde üç ila beş derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.