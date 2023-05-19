Meteoroloji’den 21 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için ‘sarı’, beş il için ‘turuncu’ kodlu uyarı yayınladı.

Harita: MGM

Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek.

Hava sıcaklığının Ege’de iki ila dört derece artacağı, Doğu Anadolu’da dört ila altı derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.