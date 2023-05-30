Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için ‘sarı kod’lu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Harita: MGM

Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin iki-dört derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.